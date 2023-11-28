В состав Тихоокеанского флота войдет пятая лодка с «Калибрами» на борту

Церемония поднятия флага 28 ноября пройдет на построенной в Петербурге подводной лодке «Можайск», после чего она войдет в состав Тихоокеанского флота. Об этом сообщает РИА Новости.

«Двадцать восьмого ноября 2023 года на АО «Адмиралтейские верфи» состоится торжественная церемония поднятия Военно-морского флага РФ на большой дизель-электрической подводной лодке «Можайск» 636 проекта», — говорится в публикации.

«Можайск» стала пятой в серии из шести субмарин, построенных для Тихоокеанского флота России на «Адмиралтейских верфях» в Петербурге. Уже построены «Петропавловск-Камчатский», «Волхов», «Магадан», «Уфа» и «Можайск», в работе остается «Якутск».

Контракт на их строительство был подписан в сентябре 2016 года.

Подлодки проекта 636 «Варшавянка» находятся на вооружении России, Китая, Алжира и Вьетнама. Российский вариант относится к третьему поколению, имеет водоизмещение около 4 тыс. тонн, скорость плавания 18 узлов при погружении до 300 метров. В составе экипажа 52 человека, автономность плавания 45 суток, дальность хода до 7500 миль. Имеют на борту ударный ракетный комплекс «Калибр» и торпедные аппараты. За скрытность и сложность обнаружения в НАТО их называют Black Hole, «черная дыра».

21 ноября сообщалось, что в 2023 году российская армия получит три подлодки с ракетами «Калибр».

До того стало известно, что атомную подлодку «Архангельск» спустят на воду в ближайшее время.

Ранее Шойгу заявил, что доля современных кораблей в составе ядерной триады РФ достигла 100%.