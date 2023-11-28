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В российских войсках заявили, что ВСУ готовят против них фейковые сюжеты

Марочко: Киев готовит материалы для СМИ по дискредитации ВС РФ

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Сергей Аверин/РИА «Новости»

Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) Украины готовит ряд материалов для СМИ, дискредитирующих Вооруженные силы России. Об этом в интервью РИА Новости рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, специалисты ЦИПсО действуют на Купянском направлении, в районах населенных пунктов Купянск и Синьковка, они в том числе снимают сюжеты с элементами дискредитации ВС РФ.

В октябре Марочко утверждал, для дискредитации Вооруженных сил России (ВС) Украина сняла фейковые видео, где из танка обстреливают жилые дома на Купянском направлении. Агентство РИА Новости сообщало, что на этом направлении украинский танк якобы обстрелял три жилых дома на улице Оливино, а результаты ударов по гражданской инфраструктуре снимали на видеокамеры и квадрокоптеры.

В августе советник руководителя Крыма Олег Крючков заявлял, что в регионе наблюдается крупная информационная атака ЦИПсО.

Ранее сообщалось, что склонявшая российских военных на сторону ВСУ женщина попала на видео.

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