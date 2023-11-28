В Минобороны заявили о ликвидации опорных пунктов ВСУ на Донецком направлении

Экипажи ударных вертолетов Ми-28Н Воздушно-космических сил (ВКС) России ликвидировали опорные пункты и бронированную технику Вооруженных сил Украины на Донецком направлении. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны Российской Федерации.

«Уничтожены пункт управления и бронетехника ВСУ», — отметили в ведомстве.

Согласно информации оборонного ведомства, в ходе выполнения боевых задач российские летчики произвели пуски ракет по выявленным укрепленным пунктам подразделений украинской армии.

До этого министерство обороны РФ сообщало, что российские военные сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении. Отмечается, что в ходе ведения активной обороны мотострелковые соединения 6-й общевойсковой армии при поддержке огня артиллерии отразили две контратаки штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады ВСУ на направлении к селам Синьковка и Лиман Первый.

27 ноября расчеты дронов-камикадзе группировки войск «Запад» уничтожили пункты временной дислокации и опорные пункты Вооруженных сил Украины на Купянском направлении.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.