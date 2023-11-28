Для Су-57 созданы мини-БПЛА

По информации источника РИА Новости, для российского истребителя пятого поколения Су-57 были разработаны мини-беспилотные аппараты (БПЛА), которые он будет нести на своем борту. Самолет сможет управлять группой таких дронов.

Предполагается, что истребитель будет запускать несколько дронов одновременно и координировать их действия.

Источник также уточнил, что эти мини-БПЛА будут различного назначения, включая ударные, разведывательные и беспилотники радиоэлектронной борьбы. Группа Су-57 с десятками дронов сможет прорвать систему ПВО противника, перегрузив ее информационные каналы и нанося удары по системам врага.

Ранее в апреле 2021 года сообщалось, что Су-57 будет доработан для управления группой малых беспилотных летательных аппаратов. В то время уже началась разработка необходимого оборудования и программного обеспечения, а также проводились наземные испытания системы взаимодействия между дронами и истребителем-носителем.

Су-57 является многоцелевым истребителем пятого поколения, созданным с использованием передовых технологий невидимости и электроники. Он может нести вооружение во внутренних отсеках своего фюзеляжа и обладает сверхзвуковой скоростью. Серийные поставки Су-57 начались в 2022 году, и согласно государственной программе вооружения, до 2027 года Воздушно-космические силы России должны получить 76 таких истребителей.

Ранее Нидерланды и Дания подтвердили, что США одобрили отправку Украине истребителей F-16.