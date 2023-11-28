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В США не смогли подтвердить, что спутник КНДР снял Белый дом и Пентагон

Минобороны США не смогло подтвердить, что спутник КНДР снял Белый дом и Пентагон

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DoD photo by Master Sgt. Ken Hammond, U.S. Air Force

Министерство обороны США не смогло подтвердить подлинность сообщений о том, что северокорейский разведывательный спутник сделал снимки Белого дома и Пентагона. Об этом РИА Новости сообщил представитель американского военного ведомства.

По его словам, в Вашингтоне не могут подтвердить утверждение Пхеньяна о том, что спутник КНДР осуществил фотосъемку Белого дома, Пентагона и находящихся на военно-морской базе в Норфолке американских авианосцев.

Ранее сообщалось, что разведывательный спутник КНДР сделал снимки Белого дома и Пентагона. С этими снимками уже ознакомился лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

До этого Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило об успешном запуске разведывательного спутника КНДР под названием «Маллигён-1», который был выведен на орбиту. Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил ученых, инженеров и работников, принимавших участие в этом проекте.

Ранее КНДР провела учения, имитирующие удары ядерным оружием по Южной Корее.

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