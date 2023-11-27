В Рязанской области сбили украинский беспилотник

Министерство обороны РФ сообщило о том, что над территорией Рязанской области была пресечена попытка атаки украинским беспилотным летательным аппаратом (БПЛА).

«Сегодня около 21:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что атаку предотвратили системы противовоздушной обороны (ПВО), беспилотник был уничтожен.

Перед этим очевидцы сообщали о громких взрывах, которые раздались над Рязанью. По словам свидетелей происшествия, были сбиты два беспилотника над городом в Железнодорожном районе, передает Telegram-канал SHOT.

До этого, 27 ноября, подобная атака над территорией Ростовской области уже пресекалась.

В ночь на 26 ноября Украина нанесла массированный удар беспилотниками по пяти российским регионам. В налете участвовали не менее 24 дронов.

Ранее сообщалось, что в ВС РФ поступят беспилотники с огнеметами.