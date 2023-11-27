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Эксперты заявили, что Starlink на Украине могут стать целью для ВС РФ

Telegraph: Россия может уничтожить помогающие ВСУ на Украине спутники Starlink

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SpaceX

Россия может уничтожить помогающие Вооруженным сил Украины наносить удары спутники Starlink, пишет Telegraph, ссылаясь на экспертов.

«Спутники Starlink, принадлежащие Илону Маску, помогают украинским войскам наносить беспилотные удары по российским танкам, хотя миллиардер предупреждал, что их должны использовать для просмотра Netflix, а не для нанесения беспилотных ударов», — пишут авторы статьи.

Эксперты уточняют, что коммерческие спутники в космосе не подпадают под Женевскую конвенцию и могут стать законной целью, если помогают одной из сторон конфликта. В данном случае вооруженные силы Украины используют обеспечиваемое Starlink интернет-соединение для связи и координации атак.

До этого руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что глава SpaceX и Tesla Илон Маск отключал системы спутниковой сети Starlink над Крымом.

18 ноября SpaceX вывела на орбиту новую партию спутников Starlink.

Ранее в Белоруссии создали дешевый аналог Starlink.

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