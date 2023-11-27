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В Кремле считают, что попытки США сдерживать конкурентов не приведут к пользе

Песков заявил, что РФ внимательно следит за планами США развернуть новые ракеты

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Erich Schmidt/imageBROKER.com/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ внимательно следит за планами США развернуть новые ракеты в качестве меры, направленной на сдерживание Китая.

«Попытки сдерживать кого бы то ни было, в целом, мы не одобряем. Считаем абсолютно неверным и неправильным — важно, чтобы не происходило действий, которые бы угрожали нашей безопасности. Тщательно отслеживаем подобные планы», — заявил Песков.

До этого замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов заявил, что Россия ответит на наращивание военных сил США и НАТО в Европе, частично нарастив свое военное присутствие на западных границах и углубив военную интеграцию с Белоруссией, в том числе через размещение в республике тактического ядерного оружия.

По словам эксперта, Россия сосредоточится на ядерном оружии и высокоточных ракетах, чтобы не позволить противникам втянуть себя в полномасштабную гонку вооружений.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

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