Американский бизнесмен, основатель компании Tesla и владелец соцсети X Илон Маск прилетел в Израиль, где встретился с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Об этом пишет газета The Times of Israel.

Предприниматель с премьером посетили кибуц Кфар-Аза, который больше всего пострадал из-за атаки палестинского движения ХАМАС 7 октября. Там Маску показали последствия нападения.

До этого министр связи Израиля Шломо Кархи объявил, что у страны есть предварительная договоренность с американским бизнесменом и владельцем соцсети X Илоном Маском по поводу использования спутниковой связи Starlink в секторе Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее ХАМАС освободил первых заложников.