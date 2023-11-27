В Крыму заявили о готовности отражать новые террористические атаки Киева

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что регион системно защищен от новых террористических угроз. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Все теракты, которые происходили на территории Крыма, раскрыты, все участники задержаны. Крым защищен, у нас слаженная команда, которая работает на защиту Крыма от террористических угроз. Крым системно защищен», — заявил Аксенов.

Крымский мост дважды стал объектом терактов со стороны украинских спецслужб — 8 октября 2022 года и 16-17 июля 2023 года.

До этого глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель сравнил угрозы киевских властей в отношении Крымского моста с лаем Моськи из басни И.А. Крылова.

Накануне глава СБУ Василий Малюк пригрозил уничтожить Крымский мост. Об этом он заявил в фильме «Крымский мост на бис. СБУ. Спецоперация победы» в эфире украинского телеканала «1+1».

Ранее в Крыму заявили, что режим на Украине является преступным и направлен на разрушение.