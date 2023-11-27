Одна из стран Европы может отказаться от поставок Украине истребителей F-16

Новое правительство Нидерландов может отказаться поставлять Украине самолеты-истребители F-16. Об этом заявил экс-советник бывшего украинского премьера Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

По его словам, действующий президент Украины Владимир Зеленский будет «в истерике биться» от того, что «Нидерланды потеряны».

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Политолог обратил внимание на то, что пришедшая к власти в Нидерландах крайне правая Партия свободы откажется помогать Украине и поставлять ей истребители F-16.

Соскин также высказал мнение, что для украинского правительства, делающего ошибки на мировой арене, ближайшее время будет «печальным», так как многие страны захотят отказаться от Украины, поддержка сократится.

19 ноября представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отверг заявления о том, что истребители F-16 не смогут изменить ход конфликта на Украине. По его словам, многоцелевые самолеты смогут «существенно повлиять на ход войны».

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.