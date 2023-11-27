Стратегический украинский авиазавод попал под удар

Критически важный для Вооруженных сил Украины (ВСУ) завод по производству БПЛА, расположенный в районе аэродрома Жуляны под Киевом, попал под удар. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора Николаевского подполья Сергея Лебедева.

«По военным объектам, которые находятся в Киеве, столице Украины, была нанесена серия ударов… Это район Жуляны — попадания пришлись по «Заводу 410», известному как завод гражданской авиации. По свидетельству наших агентов, там производили беспилотные летательные аппараты для нужд ВСУ», — заявил Лебедев.

По данным подполья, удар был «хороший и качественный», и украинские средства ПВО не смогли предотвратить поражение целей. Лебедев отмечает, что на месте была слышна вторичная детонация.

До этого командующий украинскими Воздушными силами Николай Олещук заявил, что Россия выпустила по Украине рекордное количество ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ночью 25 ноября.

Первые взрывы произошли около 7:00 мск. Очевидцы рассказали, что в центральных районах Киева и со стороны аэропорта Жуляны происходят новые взрывы.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.