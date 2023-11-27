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Авианосная ударная группа ВМС США вошла в воды Персидского залива

Авианосная ударная группа ВМС США «Эйзенхауэр» вошла в воды Персидского залива

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US Navy/Reuters

Авианосная ударная группа ВМС США «Эйзенхауэр» вошла в воды Персидского залива. Об этом в социальной сети X (бывший Twitter) сообщило Центральное командование (СЕНТКОМ) Вооруженных сил Соединенных Штатов.

«26 ноября авианосная ударная группа «Эйзенхауэр» завершила переход через Ормузский пролив для входа в воды Персидского залива <…>. Находясь в Персидском заливе, группа патрулирует [территорию], чтобы обеспечить свободу судоходства на ключевых международных водных путях», — сказано в сообщении СЕНТКОМ.

Согласно сообщению, группа состоит из флагманского авианосца, ракетного крейсера и эсминца. Вместе с американскими кораблями также находится один французский фрегат «Лангедок».

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен говорил, что Вашингтон намерен предпринимать активные попытки сдерживания любой возможной агрессии против Израиля.

До этого военный эксперт Крис Осборн заявил, что российская скоростная торпеда ВА-111 «Шквал» угрожает кораблям и подлодкам военно-морских сил США.

Ранее в Пентагоне назвали основные цели США на Ближнем Востоке.

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