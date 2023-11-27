Авианосная ударная группа ВМС США вошла в воды Персидского залива

Авианосная ударная группа ВМС США «Эйзенхауэр» вошла в воды Персидского залива. Об этом в социальной сети X (бывший Twitter) сообщило Центральное командование (СЕНТКОМ) Вооруженных сил Соединенных Штатов.

«26 ноября авианосная ударная группа «Эйзенхауэр» завершила переход через Ормузский пролив для входа в воды Персидского залива <…>. Находясь в Персидском заливе, группа патрулирует [территорию], чтобы обеспечить свободу судоходства на ключевых международных водных путях», — сказано в сообщении СЕНТКОМ.

Согласно сообщению, группа состоит из флагманского авианосца, ракетного крейсера и эсминца. Вместе с американскими кораблями также находится один французский фрегат «Лангедок».

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