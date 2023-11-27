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Военная прокуратура обнаружила признаки мошенничества в системе «Безопасный город»

РБК: военная прокуратура РФ нашла признаки мошенничества в «Безопасном городе»

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Главная военная прокуратура России обнаружила признаки мошенничества при расходовании бюджетных средств, выделенных на научно-исследовательские работы для системы «Безопасный город», головным исполнителем которых является Национальный центр информатизации (НЦИ) «Ростеха». Об этом пишет РБК, ссылаясь на источники.

Как сообщается, проверку начали в сентябре 2022 года. Это было сделано по обращению советника министра по чрезвычайным ситуациям Даниила Мартынова. До прошлого года разработку «Безопасного города» курировал первый заместитель министра МЧС Александр Чуприян. В марте 2023 года он был освобожден от должности.

В ноябре отдел надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции Главной военной прокуратуры направил материалы проверки бюджетных расходов
в Военно-следственное управление Следственного комитета по Москве.

Речь идет о работах, выполнение которых началось в 2020 году по заказу МЧС. Сотрудники НЦИ и некоторых научных учреждений создавали по поручению бывшего вице-премьера Юрия Борисова новые технические и правовые стандарты для «Безопасного города», в том числе регулирующий проект федерального закона.

В прокуратуре нашли признаки мошенничества в особо крупном размере при реализации научно-исследовательских работ. Объем возможного ущерба оценивается в 620 млн рублей. По информации источника издания, «это практически полная сумма», которую выделили на научные исследования и опытно-конструкторские работы.

До этого депутат Госдумы Максим Иванов заявил, что прокуратура РФ выделила в отдельную структуру военную прокуратуру объединенной группировки войск РФ, которая занимается вопросами военнослужащих подразделений этого объединения.

Ранее военная прокуратура во Владимирской области попросила суд заблокировать форум Reddit.

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