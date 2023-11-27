В ВС РФ поступят беспилотники с огнеметами

Линейка беспилотных систем, предназначенных для сброса термобарических и зажигательных боеприпасов, разрабатывается в интересах войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны РФ.

Как сообщается, речь идет о мультикоптерных беспилотных системах, а также дронах самолетного типа. Помимо специальных сбрасываемых бомб, все БПЛА получат на вооружение доработанные противопехотные огнеметы, которые смогут наносить удары в полете.

По словам источников, часть изделий уже находится в высокой степени готовности и в ближайшее время их направят в войска РХБЗ для опытной эксплуатации.

Эксперт по химическому оружию Олег Желтоножко рассказал изданию, что термобарический боеприпас имеет большую поражающую способность на определенной площади, чем фугасный.

По его словам, данный боеприпас действует по принципу подрыва облака газообразного взрывчатого вещества, которое перед тем как сдетонировать, распространяется на определенной площади. Он может применяться при поражении опорных пунктов обороны, окопов, блиндажей, указал эксперт. Он отметил, что термобарический накрывает сразу целый район, а фугасный боеприпас — определенную точку.

«Ударной волной поражается приличная площадь, причем и на площадь, и на глубину: она действует и на бруствер окопа, и на его дно, и на амбразуру дота, и на ходы сообщения», — добавил Желтоножко.

До этого сообщалось, что подразделения ВС РФ начали применять новый барражирующий боеприпас «Скальпель» в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Ранее российский капитан назвал самые полезные в зоне СВО типы вооружения.