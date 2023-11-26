Израиль освободит 39 палестинских заключенных в рамках соглашения с движением ХАМАС

Израиль 26 ноября планирует освободить 39 палестинских заключенных в рамках соглашения о гуманитарном перемирии с палестинским движением ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари, передает ТАСС.

«Во исполнение обязательств сегодня будут освобождены 39 палестинцев из числа гражданских лиц в обмен на освобождение 13 израильтян, удерживавшихся в Газе», — отметил он.

В катарском ведомстве пояснили, что ранее палестинская группировка освободила троих подданных Таиланда и одного гражданина Российской Федерации вне соглашения о перемирии с израильской стороной.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гуманитарной паузе и освобождении части заложников. Первый этап сделки предусматривает четырехдневное прекращение огня и обмен 50 пленных, находящихся в Газе, на 150 заключенных палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах. На втором этапе возможно освобождение дополнительных лиц. За каждые 10 отпущенных заложников перемирие будет продлеваться на сутки. В ХАМАС также пообещали освободить двух пленных россиянок сразу после прекращения боевых действий.

24 ноября соглашение о перемирии официально вступило в силу.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.