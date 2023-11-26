Египет получил список заложников, которых обменяют Израиль и ХАМАС

Египет получил от Израиля и палестинского движения ХАМАС списки с именами 52 заложников и заключенных, подлежащих освобождению 26 ноября. Об этом на пресс-конференции сообщил глава государственной информационной службы арабской республики Дия Рашван, передает ТАСС.

«Египетские власти получили список заложников в секторе Газа, в который вошли 13 израильтян», — сказал он.

По данным Рашвана, Израиль со своей стороны должен освободить 39 палестинцев из израильских тюрем.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гумпаузе и освобождении части заложников. Первый этап сделки предусматривает четырехдневное прекращение огня и обмен 50 пленных, находящихся в Газе, на 150 заключенных палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах. На втором этапе возможно освобождение дополнительных лиц. За каждые 10 отпущенных заложников перемирие будет продлеваться на сутки. В ХАМАС также пообещали освободить двух пленных россиянок сразу после прекращения боевых действий.

24 ноября соглашение о перемирии официально вступило в силу.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.