Израиль сообщил, что ликвидировал пятерых командиров ХАМАС в секторе Газа

Пять высокопоставленных командиров ХАМАС были убиты в секторе Газа, об этом говорится в совместном заявлении ЦАХАЛ и ШАБАК в Telegram-канале.

«В ходе боев в секторе Газа и до вступления в силу перемирия авиация ЦАХАЛ под разведывательным руководством ШАБАК и Армии обороны Израиля уничтожила в секторе Газа пятерых высокопоставленных командиров террористической организации ХАМАС», — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди ликвидированных командиров были командир бригады «Северная Газа» в ХАМАС, его заместитель и руководитель формирования ТМС.

24 ноября сообщалось, что Армия обороны Израиля остается на текущих позициях внутри сектора Газа и будет в ближайшее время готовиться к возобновлению боевых действий после прекращения гуманитарной паузы.

23 ноября ЦАХАЛ объявил о ликвидации высокопоставленного командира ХАМАС в Хан-Юнисе.

Ранее ХАМАС нашел ошибку в списках освобождаемых заложников.