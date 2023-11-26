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Израиль сообщил, что ликвидировал пятерых командиров ХАМАС в секторе Газа

ЦАХАЛ и ШАБАК сообщили о ликвидации 5 высокопоставленных командиров ХАМАС в Газе

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Israeli Defense Forces/Reuters

Пять высокопоставленных командиров ХАМАС были убиты в секторе Газа, об этом говорится в совместном заявлении ЦАХАЛ и ШАБАК в Telegram-канале.

«В ходе боев в секторе Газа и до вступления в силу перемирия авиация ЦАХАЛ под разведывательным руководством ШАБАК и Армии обороны Израиля уничтожила в секторе Газа пятерых высокопоставленных командиров террористической организации ХАМАС», — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди ликвидированных командиров были командир бригады «Северная Газа» в ХАМАС, его заместитель и руководитель формирования ТМС.

24 ноября сообщалось, что Армия обороны Израиля остается на текущих позициях внутри сектора Газа и будет в ближайшее время готовиться к возобновлению боевых действий после прекращения гуманитарной паузы.

23 ноября ЦАХАЛ объявил о ликвидации высокопоставленного командира ХАМАС в Хан-Юнисе.

Ранее ХАМАС нашел ошибку в списках освобождаемых заложников.

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