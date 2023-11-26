Российский депутат высказался об ответе на атаку украинских беспилотников

Россия должна уничтожать места сборки и производства беспилотников в ответ на атаку своей территории. Таким мнением в разговоре с «Лентой.ру» поделился заместитель председателя Комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин.

Он отметил, что РФ должна вести постоянную напряженную борьбу, в том числе и с БПЛА, с местами базирования, сборки беспилотных летательных аппаратов.

«Достаточно успешно проводят работу средства противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы. Они делают все максимально возможное, чтобы не был нанесен урон нашей инфраструктуре и жителям нашей страны», — сказал он.

По мнению депутата, необходимо «делать все возможное для упреждения нанесения ударов с их стороны»

Швыткин считает, что цель таких атак Украины — посеять панику среди граждан Российской Федерации и нанести ущерб военной и гражданской инфраструктуре.

До этого председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин связал массированную атаку украинскими БПЛА регионов России с тупиком вооруженных сил этой страны в «реальных боевых делах» и «углублением разброда» внутри структур Зеленского.

Ранее число сбитых в регионах России беспилотников увеличилось до 24.