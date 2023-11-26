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Аналитик предположил, что наступление зимы ухудшит положение ВСУ

Daily Express: наступление холодов усложнит ситуацию для ВСУ на поле боя

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Gleb Garanich/Reuters

Ухудшение погодных условий и наступление холодов усложняет положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне боевых действий. Об этом сообщило британское издание Daily Express, сославшись на эксперта аналитической компании Economist Intelligence Group Марио Бикарски.

По его словам, зимой 2022-2023 годах российские войска сумели провести крупную наступательную операцию. При этом Вооруженным силам РФ не помешала плохая погода, а также замерзшая земля.

Аналитик не исключил, что в этот раз на поле боя сложится аналогичная ситуация. Более того, со временем положение ВСУ на линии соприкосновения только продолжит ухудшаться.

«С наступлением зимы погодные условия могут еще больше усложнить ситуацию», — подчеркнул Бикарски.

25 ноября бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что российские военные способны в ходе боевых действий дойти до границы Польши. Тем не менее у президента РФ Владимира Путина нет соответствующих планов, включая установление контроля над территориями Западной Украины, резюмировал американский эксперт.

Ранее экс-советник Пентагона рассказал о попытках западных лидеров добиться отставки украинского президента Владимира Зеленского.

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