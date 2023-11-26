ЦАХАЛ уничтожил палестинскую передвижную лабораторию

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила передвижную лабораторию по созданию взрывчатки на территории лагеря беженцев в Дженине. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Сообщается о ликвидации пятерых подозреваемых в терроризме и аресте 21 человека, объявленного в розыск по аналогичному обвинению. Также сообщается об аресте сторонника ХАМАС, устроившего стрельбу 19 августа 2023 года.

Всего на территории Западного берега Иордана в ходе очередной операции ЦАХАЛ и ШАБАК (Общая служба безопасности Израиля) были арестованы 29 человек, а с начала войны ХАМАС и Израиля на территории Западного берега были арестованы свыше 2 тыс. подозреваемых в терроризме, из которых около 1100 — сторонники ХАМАС.

До этого ХАМАС сообщил о нарушении Израилем соглашения о перемирии.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса» и тысячи вооруженных сторонников движения проникли на территорию Израиля из сектора Газа. Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гумпаузе и освобождении части заложников. Первый этап сделки предусматривает четырехдневное прекращение огня и обмен 50 пленных, находящихся в Газе, на 150 заключенных палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах. На втором этапе возможно освобождение дополнительных лиц. За каждые 10 отпущенных заложников перемирие будет продлеваться на сутки. В ХАМАС также пообещали освободить двух пленных россиянок сразу после прекращения боевых действий.

24 ноября соглашение о перемирии официально вступило в силу.

Ранее сообщалось, что Западным Берегом Иордана будет ведать ультраправый еврейский ортодокс.