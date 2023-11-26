В порт Камбоджи прибыл с визитом российский военный корабль «Адмирал Пантелеев»

В камбоджийский порт Кампонгсаом прибыл большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота России «Адмирал Пантелеев». Российский военный корабль торжественно встречали в морской гавани города Сиануквиль, сообщает ТАСС.

«Этот заход подтверждает настрой России на дальнейшее развитие и углубление давних добрых связей с Камбоджей», — отметил посол России в королевстве Анатолий Боровик.

В торжественной церемонии встречи участвовал также заместитель командующего главной военно-морской базой ВМС Камбоджи Реам контр-адмирал Рос Веасна, который отметил, что такие визиты — добрая традиция, говорящая о доверии и дружбе между странами.

Посол России напомнил о том, что в 1979–1980 годах порт Кампонгсаом играл важную роль при оказании Советским Союзом помощи в деле возрождения экономики Камбоджи после освобождения от режима «красных кхмеров». В частности, осенью 1979 года советский теплоход «Охотск» стал одним из первых судов, доставивших в порт Кампонгсаом продовольствие.

В июле сообщалось, что Россия расширила список стран, граждане которых могут получить электронную визу. В их число теперь входят граждане Камбоджи, Вьетнама и Мьянмы.

Ранее Камбоджу пригласили наблюдать за выборами президента России.