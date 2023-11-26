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В Израиле заявили о ликвидации террористов в лагере беженцев в Дженине

Yedioth Ahronoth: два террориста были ликвидированы ЦАХАЛ в Дженине

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Ilia Yefimovich/dpa/picture-alliance/Global Look Press

В службе безопасности Израиля заявили о ликвидации двух террористов в районе лагеря беженцев в городе Дженин на Западном берегу. Об этом высокопоставленный сотрудник службы заявил газете Yedioth Ahronoth.

«По меньшей мере два террориста были ликвидированы в субботу во время операции ЦАХАЛ в Дженине, еще несколько получили ранения», — пишут журналисты.

По словам источника газеты, Израиль проводит в регионе операции, которых не было уже много лет, с целью нейтрализовать «вооруженную террористическую группировку» в лагере беженцев.

Рейд в Дженине израильские военные провели 25 ноября. Многочисленные подразделения армии вошли в город с нескольких направлений. Они окружили правительственную больницу Ибн Сины, а также штаб-квартиру Общества Красного Полумесяца. Крыши зданий заняли снайперы. Сообщалось об одном летальном исходе и трех раненых.

Ранее стало известно, что США могут наложить санкции на израильтян за притеснение палестинцев на Западном берегу.

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