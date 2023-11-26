Экс-советник Кучмы предупредил о последствиях перегрузки систем ПВО в Киеве

Все системы противовоздушной обороны (ПВО) Киева работали на пределе возможностей во время массированной атаки беспилотников, произошедшей 25 ноября. Об этом заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в видео на своем YouTube-канале.

Он отметил, что в тот день средства защиты «были просто на пределе». По словам эксперта, украинское руководство больше ничего не может противопоставить дронам Вооруженных сил РФ.

На этом фоне Соскин усомнился в способности киевских систем противовоздушной обороны защитить столицу в будущем. Как сказал экс-советник Кучмы, данные комплексы просто не выдержат, если их продолжат перегружать большим количеством ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Также он обратил внимание, что имеющиеся в стране средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) не могут подавлять российские дроны. В связи с этим Соскин обвинил правительство в неэффективной защите государства и предупредил, что в случае продолжения боевых действий ситуация только усугубится.

«Выдержать так город не сможет», — резюмировал эксперт.

25 ноября командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук сообщил, что ночью российские военные выпустили по территории страны рекордное количество ударных беспилотников. Речь шла о 75 летательных аппаратах, большая часть которых была направлена на Киев.

Ранее на Украине заявили о создании коалиции по противовоздушной обороне.