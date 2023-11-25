Стало известно, сколько казаков приняли участие в спецоперации на Украине

Более 25 тыс. казаков приняли участие в российской специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил атаман Всероссийского казачьего общества (ВКО) Виталий Кузнецов, передает ТАСС.

По его словам, казачьи подразделения являются одними из самых профессиональных и лучших на поле боя. Атаман подчеркнул, что к текущему моменту более одной тыс. казаков получили государственные награды за различные подвиги в зоне боевых действий.

«Более 25 тыс. казаков уже прошли специальную военную операцию», — добавил Кузнецов.

Также он отметил, что казачьи подразделения участвуют в сражениях на всей линии соприкосновения. Соответствующие отряды отправляют в Запорожскую и Херсонскую области, а также в Луганскую и Донецкую народные республики.

В конце атаман подчеркнул, что казаки стоят непосредственно на линии соприкосновения. Они оказываются на самых сложных участках фронта, но успешно выполняют поставленные задачи и участвуют в штурмах.

22 ноября Виталий Кузнецов заявил, что казаки отправляются в зону украинского конфликта в качестве добровольцев и контрактников. Мужчины активно подписывают договор с Министерством обороны РФ, однако не меньшее количество людей участвуют в СВО в рамках частичной мобилизации.

Ранее казаки бригады «Дон» потопили бронированную баржу украинских войск.