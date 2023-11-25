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Российские военные поразили два командных пункта ВСУ на территории ДНР

Минобороны РФ: у донецкого села Серебрянка уничтожены два командных пункта ВСУ

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Reuters

Вооруженные силы РФ уничтожили два командно-наблюдательных пункта украинских войск на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщается в официальной сводке российского Министерства обороны.

Согласно данным ведомства, объекты находились вблизи населенного пункта Серебрянка. При этом представители министерства подчеркнули, что речь идет о командно-наблюдательных пунктах 67-й механизированной бригады и 100-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В районе населенного пункта Серебрянка Донецкой народной республики поражены два командно-наблюдательных пункта <...> ВСУ», — говорится в заявлении военного ведомства.

25 ноября министерство обороны РФ сообщило, что российские солдаты нанесли удары по украинским военным аэродромам в Днепропетровской области. В результате операции на территории воздушных гаваней были уничтожены два склада ВСУ, использовавшиеся для хранения авиационных средств поражения.

Более того, пресс-служба ведомства заявила о ликвидации двух радиолокационных станций П-18 для обнаружения и сопровождения воздушных целей. Украинские комплексы уничтожили вблизи запорожского населенного пункта Вольнянск и села Павловка в Днепропетровской области.

Ранее российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских истребителя в Днепропетровской области.

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Операция на Украине
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