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МРК «Наро-Фоминск» начал проходить испытания в Балтийском море

Минобороны сообщило о старте испытаний МРК «Наро-Фоминск» в Балтийском море

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Максим Богодвид/РИА Новости

Новейший малый ракетный корабль (МРК) «Наро-Фоминск» с крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс» на борту, начал испытания в морских полигонах Балтийского флота, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Западного военного округа (ЗВО) по Балтийскому флоту.

«Новейший малый ракетный корабль «Наро-Фоминск» проекта 21631 «Буян-М» — носитель крылатых ракет «Калибр» и «Оникс», построенный на судостроительном заводе АО «Зеленодольский завод имени А. М. Горького» для Балтийского флота, приступил к программе государственных испытаний в морских полигонах БФ (Балтийского флота. — «Газета.Ru»)», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что о старте испытаний доложили главнокомандующему ВМФ адмиралу Николаю Евменову.

В пресс-службе добавили, что проводятся маневренные и скоростные испытания, проверяется работа всех агрегатов, систем и узлов, вооружения, а также навигационных и радиотехнических средств.

Эксперт по ВМФ России и военному кораблестроению Дмитрий Жаворонков, комментируя публикацию The Wall Street Journal о передислокации ЧФ из Севастополя в Новороссийск, заявил, что Черноморский флот (ЧФ) включает в себя не только корабли, но также морскую авиацию и береговые ракетные комплексы.

Ранее военные эксперты опровергли возможность входа британского флота в Черное море.

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