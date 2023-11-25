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В США заявили, что Россия нарастила производство ракет для комплексов «Искандер»

MWM: Россия нарастила производство ракет для ОТРК «Искандер-М»

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Виталий Невар/РИА Новости

Российская Федерация нарастила производство ракет для оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М», это дает РФ возможность применять его массированно на Украине. Об этом пишет журнал Military Watch Magazine (MWM).

Как заявили авторы статьи, у России есть огромное превосходство в производственных мощностях «Искандеров-М» перед Западом и Восточной Азией. Они отметили, что после начала специальной военной операции (СВО) производство ракет для комплекса увеличилось в несколько раз.

В публикации также указывается, что масштабы производства «Искандеров-М» позволяют промышленности РФ не только восполнять расход боеприпасов в зоне спецоперации, но и активно поставлять эти комплексы за рубеж.

«Его (комплекса «Искандер-М». — «Газета.Ru».) ракеты представляют собой особый вызов для вражеской обороны не только из-за возможности нести специальные проникающие боеголовки, <..>, но и из-за способности к сложным маневрам, из-за которых их крайне сложно перехватить», — добавляется в материале.

До этого российский полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» являются самым мощным оружием армии РФ, которое она применяет в ходе спецоперации на Украине.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.

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Операция на Украине
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