В США заявили, что Россия нарастила производство ракет для комплексов «Искандер»

Российская Федерация нарастила производство ракет для оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М», это дает РФ возможность применять его массированно на Украине. Об этом пишет журнал Military Watch Magazine (MWM).

Как заявили авторы статьи, у России есть огромное превосходство в производственных мощностях «Искандеров-М» перед Западом и Восточной Азией. Они отметили, что после начала специальной военной операции (СВО) производство ракет для комплекса увеличилось в несколько раз.

В публикации также указывается, что масштабы производства «Искандеров-М» позволяют промышленности РФ не только восполнять расход боеприпасов в зоне спецоперации, но и активно поставлять эти комплексы за рубеж.

«Его (комплекса «Искандер-М». — «Газета.Ru».) ракеты представляют собой особый вызов для вражеской обороны не только из-за возможности нести специальные проникающие боеголовки, <..>, но и из-за способности к сложным маневрам, из-за которых их крайне сложно перехватить», — добавляется в материале.

До этого российский полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» являются самым мощным оружием армии РФ, которое она применяет в ходе спецоперации на Украине.

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