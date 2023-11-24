На Украине уволили четырех заместителей командующего Нацгвардией

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами уволил четырех заместителей командующего Национальной гвардией, передает ТАСС.

Как говорится в соответствующих документах, были сняты с должностей командующий Владимир Кондратюк и три заместителя — Александр Набок, Олег Сахон и Николай Николенко. При этом новым первым заместителем командующего Нацгвардией назначен Вадим Гладков, а заместителями — Александр Белоус и Алексей Осипенко.

Причины кадровых перестановок не называются.

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Ранее депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявил, что главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного следует отправить в отставку из-за провалившегося контрнаступления.

До этого был отправлен в отставку командующий силами специальных операций Украины генерал-майор Виктор Хоренко.

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