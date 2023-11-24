Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине уволили четырех заместителей командующего Нацгвардией

Зеленский уволил четырех заместителей командующего Нацгвардией

close
100%
РИА «Новости»

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами уволил четырех заместителей командующего Национальной гвардией, передает ТАСС.

Как говорится в соответствующих документах, были сняты с должностей командующий Владимир Кондратюк и три заместителя — Александр Набок, Олег Сахон и Николай Николенко. При этом новым первым заместителем командующего Нацгвардией назначен Вадим Гладков, а заместителями — Александр Белоус и Алексей Осипенко.

Причины кадровых перестановок не называются.

17 ноября стало известно, что украинский президент Владимир Зеленский уволил заместителя главы Службы внешней разведки Украины Александра Тарасовского.

Ранее депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявил, что главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного следует отправить в отставку из-за провалившегося контрнаступления.

До этого был отправлен в отставку командующий силами специальных операций Украины генерал-майор Виктор Хоренко.

Ранее писатель-фантаст возглавил пресс-службу Минобороны Украины.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий