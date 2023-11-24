В США раскрыли опасность российского истребителя МиГ-35 для Украины

Новый российский истребитель МиГ-35 способен наносить удары по всей территории Украины. Об особенностях боевой машины пишет американский журнал Military Watch Magazine.

«МиГ-35 хорошо оптимизирован для нанесения высокоточных ударов по целям на всей территории Украины как на визуальном, так и за пределами визуального диапазона, и очень уверенно превосходит все, что есть на вооружении Украины», — говорится в статье.

22 ноября военно-воздушные силы России впервые подтвердили боевое применение истребителей МиГ-35 поколения 4++ для боевых действий в ходе специальной военной операции (СВО).

«Машина участвует уже во всех операциях, которые проводятся. Еще предстоят дальнейшие испытательные полеты завершить, и тогда Министерство обороны примет окончательное решение», — говорил генконструктор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергей Коротков, отвечая на вопрос, принято ли решение о серийных закупках МиГ-35 для Воздушно-космических сил РФ.

Коротков также указал, что характеристики МиГ-35 «устраивают инозаказчика». По его словам, сейчас параллельно идут переговоры о поставках на экспорт.

До того сообщалось, что в ближайшие годы ВКС России должны получить дополнительные истребители МиГ-35.

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