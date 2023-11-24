Новобранцам, которых командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправляет на линию соприкосновения, на некоторых участках боевых действий не удается продержаться более трех дней. Об этом пишет американское издание SwebbTV.

В материале указано, что украинский президент Владимир Зеленский приказал отправлять в зону конфликта неподготовленных солдат. Как отметили авторы публикации, данный указ свидетельствует об отсутствии у главы государства хотя бы капли рациональности.

«На некоторых участках фронта военные, которых отправляют на поле боя, в среднем выживают два-три дня», — подчеркивается в статье.

По словам авторов материала, своими действиями Владимир Зеленский начал напоминать Адольфа Гитлера. В последнее время украинский лидер полностью утратил способность оценивать реальное положение дел на фронте, резюмировали журналисты.

24 ноября бывший заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что время популярных решений в вопросах мобилизации населения прошло. Как она сказала, в столь сложной ситуации Киеву приходится делать «неприятные вещи».

Маляр уточнила, что численность Вооруженных сил РФ намного больше по сравнению с украинскими войсками. Более того, сейчас подразделения ВСУ перешли в оборону и вынуждены отражать атаки российских солдат на всей линии соприкосновения.

Ранее в США рассказали о высоком уровне дезертирства в рядах украинских войск.