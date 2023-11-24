Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США заявили, что украинские новобранцы живут не более трех дней на поле боя

SwebbTV: украинские новобранцы живут по два-три дня на отдельных участках фронта

close
100%
Reuters

Новобранцам, которых командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправляет на линию соприкосновения, на некоторых участках боевых действий не удается продержаться более трех дней. Об этом пишет американское издание SwebbTV.

В материале указано, что украинский президент Владимир Зеленский приказал отправлять в зону конфликта неподготовленных солдат. Как отметили авторы публикации, данный указ свидетельствует об отсутствии у главы государства хотя бы капли рациональности.

«На некоторых участках фронта военные, которых отправляют на поле боя, в среднем выживают два-три дня», — подчеркивается в статье.

По словам авторов материала, своими действиями Владимир Зеленский начал напоминать Адольфа Гитлера. В последнее время украинский лидер полностью утратил способность оценивать реальное положение дел на фронте, резюмировали журналисты.

24 ноября бывший заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что время популярных решений в вопросах мобилизации населения прошло. Как она сказала, в столь сложной ситуации Киеву приходится делать «неприятные вещи».

Маляр уточнила, что численность Вооруженных сил РФ намного больше по сравнению с украинскими войсками. Более того, сейчас подразделения ВСУ перешли в оборону и вынуждены отражать атаки российских солдат на всей линии соприкосновения.

Ранее в США рассказали о высоком уровне дезертирства в рядах украинских войск.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий