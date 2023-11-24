Российские силы начали применять новую тактику в зоне СВО

СМИ Запада оценили новую тактику российских военных в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Бойцы для повышения эффективности одновременно запускают по одной цели несколько ракет, спустя некоторое время летит контрольная ракета.

Согласно распространенной информации, по зданию в Запорожской области, где проходило совещание командного состава Вооруженных сил Украины, изначально прилетели две ракеты ОТРК «Искандер». Спустя несколько минут, когда украинские военные собрались у места взрыва, прилетела еще одна ракета.

По данным Army Recognition, изменение тактики российских войск застало врасплох военнослужащих ВСУ, привыкших к одиночным ударам.

«Военное обозрение» отмечает, что новая тактика требует большего расхода боеприпасов. Однако многочисленные удары могут подтвердить, что оборонно-промышленный комплекс России увеличил производство и поставки в войска оперативно-тактических ракет.

В октябре полковник в отставке Юрий Кнутов сообщал, что Россия сумела разработать новую тактику уничтожения самолетов ВСУ, задействовав сразу две системы: ЗРС С-400 «Триумф» и самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Ранее в зоне СВО заметили беспилотники «Жириновский».