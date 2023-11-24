Борт МЧС прибыл в Египет с гуманитарной помощью для Газы

МЧС России доставило новую партию гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора департамента информационной политики МЧС РФ Романа Охотенко.

Груз гуманитарной помощи был доставлен на территорию Газы.

«Сегодня на территорию Египта прибыл 11-й гуманитарный рейс. Он привез 28 тонн из Карачаево-Черкесии. Всего было привезено 270 тонн», — заявил Охотенко.

Россия доставляет на территорию сектора Газа гуманитарные грузы с медикаментами и питанием.

До этого спецборт МЧС России с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа приземлился в аэропорту города Эль-Ариш.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.