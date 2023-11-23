В Черном море формируется международная группа по борьбе с украинскими минами

Заместители министров иностранных дел и обороны Турции, Болгарии и Румынии обсудили план создания рабочей группы по борьбе с украинскими морскими минами в Черном море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МИД Турции.

«Замминистра иностранных дел Турции Бурак Акчапар встретился сегодня за рабочим ужином с замминистра иностранных дел и обороны Турции, Румынии и Болгарии. На ужине обсуждался вопрос создания Рабочей группы по противоминным мерам в Черном море», — заявили в турецком МИД.

Речь идет о морских минах, которые были установлены с началом специальной военной операции на Украине в акваториях Одессы, Очакова и других приморских городов Украины. По данным ФСБ, значительная часть из 420 мин из-за устарелости и износа сорвались с якорей и отправились в открытое море — в том числе пересекая Босфорский пролив и попадая в Средиземное море.

До этого турецкий сухогруз подорвался на мине у берегов Румынии в Черном море.

Ранее на торговом судне вблизи дунайского рукава Сулина в Черном море произошел взрыв.