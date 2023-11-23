В Норвегии разрабатывают снаряды с рекордной дальностью полета

Норвежская компания Nammo, специализирующаяся на производстве боеприпасов, начала разработку снаряда с дальностью полета более 140 км. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, сославшись на представителей компании.

В публикации указано, что в настоящее время организация совместно с американской компанией Boeing проводит испытания снарядов с прямоточными воздушно-реактивными двигателями. Такие двигатели используют набегающий поток воздуха для окисления топлива.

По данным издания, благодаря данной технологии специалисты могут увеличить запасы топлива. Более того, отказ от дополнительного окислителя позволяет увеличить дальность полета снарядов.

В частности, как заявил производитель, в ходе испытаний в американском штате Аризона разработчики установили новый рекорд. Тем не менее в компании не стали уточнять, какое именно расстояние преодолел снаряд во время тестирования.

Как сказала старший инженер компании Nammo Камилла Киркемо Альм, сейчас специалисты сосредоточены на обеспечении работоспособности компонентов снаряда в момент выстрела. Она пояснила, что в этот момент боеприпас испытывает серьезную нагрузку и возникла проблема его прочности.

Также авторы статьи подчеркнули, что серийное производство таких снарядов смогут начать не раньше чем через три года. Кроме того, в норвежской компании обратили внимание на дороговизну упомянутых изделий по сравнению с другими образцами.

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