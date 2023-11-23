Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Премьер Украины заявил, что военные вручную пытаются разминировать минные поля

Шмыгаль заявил, что солдаты ВСУ пытаются вручную разминировать минные поля

close
100%
Игорь Маслов/РИА Новости

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинские военные пытаются вручную разминировать минные поля. Об этом он заявил журналисту британской газеты Financial Times, передает РИА Новости.

«В основном наши девушки и парни ползают на животе, пытаясь вручную разминировать эти обширные минные поля», — сказал Шмыгаль.

В октябре газета The New York Times писала, что российские войска смогли замедлить контрнаступление украинской армии благодаря тактике и мощным линиям обороны.

По заявлению авторов статьи, так называемая «эластичная оборона» позволяет военным РФ контролировать продвижение отрядов Вооруженных сил Украины и атаковать их уязвимые места. Военные эксперты также сообщили изданию, что у России есть ряд других преимуществ — минные поля, сети траншей и танковые заграждения.

Ранее эксперт заявил, что западные танки на Украине губит их бездарное применение.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий