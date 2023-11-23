Появилось видео работы спецназа «Ахмат» в зоне СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видеоролик с работой спецназа «Ахмат» в зоне военной спецоперации на Украине.

По словам Кадырова, кадры демонстрируют ситуацию на некоторых участках Серебрянского лесничества, куда вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно перебрасывают подкрепления, несмотря на большие потери. При этом любую активность противника быстро выявляет разведка.

«Работает группа «Амура» из спецназа «Ахмат». Беспилотники с ВОГами (гранатометными снарядами. — «Газета.Ru») поражают точечными ударами позиции противника. И так каждый день», — рассказал Кадыров.

На кадрах опубликованного видео можно увидеть перемещения украинских военных, на которых сбрасывают снаряды с беспилотников.

До этого подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщал, что личный состав ВСУ несет безвозвратные потери в районе Серебрянского лесничества.

Ранее командир «Ахмата» Апти Алаудинов заявил о переломном моменте в ходе СВО.