Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российские корабли выполнили учебные стрельбы в Индии

Минобороны: корабли РФ выполнили артиллерийские стрельбы в ходе учений в Индии

close
100%
Михаил Голенков/РИА «Новости»

Боевые российские корабли выполнили артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям в ходе учений в Индии. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота, передает ТАСС.

Как рассказали в ведомстве, в Бенгальском заливе завершилось двухдневное военно-морское учение России и Индии.

В ходе них военные двух стран совершенствовали навыки пополнения запасов на ходу. Летчики вертолета ВМС Индии осуществили посадку на палубу корабля российского ВМФ, а летчики РФ отработали заходы на посадку на индийский эсминец.

Там также подчеркнули, что в ходе учений по организации обороны совместного отряда кораблей от средств воздушного нападения условного противника была выполнена ночная артиллерийская стрельба по воздушным и морским целям.

22 ноября сообщалось, что корабль ВМФ РФ впервые за четыре года прибыл в Таиланд.

Ранее Ким Чен Ын назвал Тихоокеанский флот России залогом безопасности в Азии и мире.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий