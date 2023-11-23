Российские корабли выполнили учебные стрельбы в Индии

Боевые российские корабли выполнили артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям в ходе учений в Индии. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота, передает ТАСС.

Как рассказали в ведомстве, в Бенгальском заливе завершилось двухдневное военно-морское учение России и Индии.

В ходе них военные двух стран совершенствовали навыки пополнения запасов на ходу. Летчики вертолета ВМС Индии осуществили посадку на палубу корабля российского ВМФ, а летчики РФ отработали заходы на посадку на индийский эсминец.

Там также подчеркнули, что в ходе учений по организации обороны совместного отряда кораблей от средств воздушного нападения условного противника была выполнена ночная артиллерийская стрельба по воздушным и морским целям.

22 ноября сообщалось, что корабль ВМФ РФ впервые за четыре года прибыл в Таиланд.

Ранее Ким Чен Ын назвал Тихоокеанский флот России залогом безопасности в Азии и мире.