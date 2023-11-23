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Российские Су-25 уничтожили замаскированную бронетехнику ВСУ на Южно-Донецком направлении

Российские Су-25 уничтожили бронетехнику ВСУ на Южно-Донецком направлении

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Минобороны России

Два штурмовика Су-25 Воздушно-космических сил России (ВКС) уничтожили позиции и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным ведомства, российские штурмовики уничтожили замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированную технику ВСУ.

Пуски ракет выполняли парами с малых высот. После этого экипажи выполнили маневр и выпустили тепловые ловушки. Потом они вернулись на аэродром, откуда вылетали.

До этого командир танкового батальона Евгений Волков рассказал, что российские бойцы захватили и «увели из-под носа» Вооруженных сил Украины (ВСУ) трофейный бронетранспортер YRP-765 на Запорожском направлении.

В Минобороны России указали, что танковый батальон майора Волкова отбил все атаки украинской армии в районе сел Работино и Вербовое в Запорожской области. Уточняется, что российские военные уничтожили большое количество личного состава ВСУ, а также украинских бронетехники и укреплений, обеспечивая огневое прикрытие мотострелкам.

Ранее на Украине назвали число пленных военных ВСУ.

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