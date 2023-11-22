В ВСУ заявили о невыполнении поручения Зеленского

Время действия режима тревоги на Украине при взлете МиГ-31, которые способны нести гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал», изменено не будет. Об этом в интервью «Украинскому радио» заявил спикер командования Воздушных сил украинской армии Юрий Игнат.

«Воздушные силы не получили указаний о том, как извещать население в случае взлета МиГ-31. Иногда информация есть, что МиГ взлетел с ракетой, иногда — что без ракеты, а иногда такой информации нет», — сказал он.

Игнат подчеркнул, что здесь не нужно рисковать.

Он отметил, что неизменным останется то, что Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжат объявлять опасность в случае ракетной атаки, во время работы тактической авиации, а также при применении ударных беспилотных летательных аппаратов и РСЗО.

«Не изменится схема оповещения населения», — резюмировал спикер.

До этого президент Украины Владимир Зеленский, невзирая на тяжелое положение армии, выступил против проведения мирных переговоров с Российской Федерацией.

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».