Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ВСУ заявили о невыполнении поручения Зеленского

Игнат: ВСУ не выполнили поручение Зеленского по режиму тревоги при взлете МиГ-31

close
100%
Alex Babenko/AP

Время действия режима тревоги на Украине при взлете МиГ-31, которые способны нести гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал», изменено не будет. Об этом в интервью «Украинскому радио» заявил спикер командования Воздушных сил украинской армии Юрий Игнат.

«Воздушные силы не получили указаний о том, как извещать население в случае взлета МиГ-31. Иногда информация есть, что МиГ взлетел с ракетой, иногда — что без ракеты, а иногда такой информации нет», — сказал он.

Игнат подчеркнул, что здесь не нужно рисковать.

Он отметил, что неизменным останется то, что Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжат объявлять опасность в случае ракетной атаки, во время работы тактической авиации, а также при применении ударных беспилотных летательных аппаратов и РСЗО.

«Не изменится схема оповещения населения», — резюмировал спикер.

До этого президент Украины Владимир Зеленский, невзирая на тяжелое положение армии, выступил против проведения мирных переговоров с Российской Федерацией.

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий