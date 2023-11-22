Литва передала Украине 3 млн патронов для стрелкового оружия

Литва поставила на Украину партию военных грузов, в который вошли 3 млн патронов к стрелковому оружию и зимнее снаряжение. Как сообщило Минобороны прибалтийской страны, эта партия уже находится на территории Украины.

«Наши обязательства по оказанию помощи Украине остаются неизменными», — заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Он отметил, что помимо патронов и амуниции, Вильнюс направил для ВСУ приспособления для дистанционного минирования.

«Формируя пакеты помощи, мы находимся на связи с партнерами и реагируем на важнейшие потребности и приоритеты Украины», — сказал Анушаускас.

В сообщении Минобороны говорится, что помимо передачи военной техники и боеприпасов, Литва активно обучает украинских солдат, обеспечивает лечение и реабилитацию раненых украинцев, организует экспертные консультации, выделяет средства в международные фонды поддержки Украины. Общая стоимость военной помощи Литвы Украине составляет около полумиллиарда евро, следует из текста статьи.

Президент Литвы Гитанас Науседа покинул заседание Европейского совета в Брюсселе, на котором обсуждалась проблема украинского кризиса, ради баскетбольного матча каунасского «Жальгириса».

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