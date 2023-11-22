Российский боец раскрыл детали поединка с украинской женщиной-снайпером

Боец с позывным «Кобальт» раскрыл детали поединка с женщиной-снайпером, воевавшей на стороне Вооруженных сил Украины. Видео с рассказом военнослужащего разместил Telegram-канал «Черные гусары».

Согласно информации военного, его оппонентка сделала первый выстрел по точке расположения снайпера, однако промахнулась.

«Мне по рации сказали, куда отойти — хорошо, что я туда не пошел, потому что по этой точке потом отработал миномет», — пояснил мужчина.

Некоторое время спустя он нашел ориентацию и заметил противницу.

«Меня, конечно, поразило, что снайпер — женщина, лет 35-40. Сделал выстрел», — рассказал «Кобальт»

Он отметил, что после этого долго переживал на сей счет, но понимает, что она сама знала, куда идет и сама приняла решение принимать участие в боевых действиях, а потому свой поступок неправильным не считает.

«Она вела огонь по мне, по моим ребятам. Было бы глупо ее не уничтожить», — заключил боец.

Перед этим российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили истребитель МиГ-29 Вооруженных сил Украины в районе города Воздвиженка в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее Конструктор ОАК сообщил о применении МиГ-35 в спецоперации.