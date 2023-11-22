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В Пентагоне отрицают информацию о падении на треть поставок снарядов Украине

Пентагон: поставки боеприпасов Украине от США не сокращались

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Shutterstock

В Пентагоне прокомментировали информацию ABC News о том, что поставки Украине снарядов от США упали на 30%. По словам пресс-секретаря минобороны США Сабрины Сингх, эти данные не являются достоверными. Об этом она заявила во время брифинга с журналистами.

«Да, мы слышали об этой истории [публикации ABC News]. Мы бы хотели опровергнуть эту информацию. Мы смогли снабдить Украину тем, что ей нужно во время ее контрнаступления, и мы продолжим снабжать Украину, пока приближается зима», — приводятся слова Сингх на сайте Пентагона.

По словам пресс-секретаря оборонного ведомства, США способны оказывать поддержку и Украине в ее противостоянии с Россией, и Израилю в его конфликте с палестинской радикальной группировкой ХАМАС. Однако, уточнила Сингх, для этого конгресс в срочном порядке должен принять дополнительный законопроект о выделении финансовой поддержки Киеву и другим партнерам Штатов.

О том, что поставки американских артиллерийских снарядов на Украину снизились более чем на 30%, ABC News писало со ссылкой на неназванного украинского чиновника. По его словам, заверения США о том, что поставки Израилю не оставят Киев без снарядов, оказались ложными.

Ранее сообщалось, что украинские войска могут потерять позиции на поле боя из-за резкого сокращения поставок американских боеприпасов.

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