На Украине блогер-уклонист получил подозрение от СБУ

Блогер Мирослав Олешко, покинувший Украину во время мобилизации, получил подозрение от Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом пишет Klymenko Times.

«Он незаконно выехал из Украины... и занимается информационно-взрывной деятельностью, которая вредит ВСУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Олешко после подтверждения его пригодности к военной службе и вызова в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (военкомат, — «Газета.Ru») в августе 2023 года покинул территорию Украины на основании поддельной справки военно-врачебной комиссии.

В сообщении подчеркивается, что блогер из-за границы систематически публикует видео и сообщения, в которых занимается дискредитацией призыва на военную службу в ВСУ, а также призывает граждан Украины уклоняться от службы в армии.

Согласно данным Евростата, с 24 февраля 2022 года с Украины в страны Европейского союза приехали 650 тыс. мужчин призывного возраста. Уточняется, что это только число официально зарегистрированных мужчин, которые покинули Украину после начала спецоперации РФ.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.