Конструктор ОАК сообщил о применении МиГ-35 в спецоперации

Российские военные применяют новейший российский истребитель МиГ-35 в ходе специальной военной операции. Об этом РИА Новости сообщил генконструктор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергей Коротков.

«Машина участвует уже во всех операциях, которые проводятся. Еще предстоят дальнейшие испытательные полеты завершить, и тогда Министерство обороны примет окончательное решение», — сказал он, отвечая на вопрос, принято ли решение о серийных закупках МиГ-35 для Воздушно-космических сил Российской Федерации.

Коротков также указал, что характеристики МиГ-35 «устраивают инозаказчика». По его словам, сейчас параллельно идут переговоры о поставках на экспорт.

До этого глава Объединенной авиастроительной корпорации (входит в «Ростех») Юрий Слюсарь сообщал, что российские Воздушно-космические силы в ближайшие годы получат дополнительное количество модернизированных истребителей МиГ-35. Он отмечал, что шесть МиГ-35 уже были переданы ВС РФ, в том числе пилотажным группам.

Ранее турецкая газета Star провела сравнительный анализ американских истребителей F-16 с российскими МиГ-29 и МиГ-35, отметив хорошую маневренность последних.