Губернатор Гладков рассказал об обстановке в Белгородской области после обстрелов ВСУ

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки выпустили 30 снарядов по пяти приграничным районам Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в Белгородском районе ВСУ из артиллерийских снарядов выстрелили по селу Нехотеевка, там зафиксированы три прилета. Никто не пострадал, разрушений нет. В Валуйском городском округе по селу Долгое противник выпустил семь минометных снарядов.

В Волоконовском районе восемь раз из гранатомета обстреляли окраину хутора Старый. В Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино попало шесть минометных снарядов. В Шебекинском округе в селе Середа с беспилотного летательного аппарата украинские военные сбросили одно взрывное устройство. По селам Муром и Терезовка выпущено в общей сложности пять минометных снарядов, добавил Гладков.

19 ноября Гладков сообщал, что линия электропередачи и три частных дома получили повреждения в результате обстрела поселка Ровеньки Белгородской области.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.