Президент Украины Владимир Зеленский сам посеял сомнения в возможности победы Украины в конфликте с Россией. Об этом пишет газета Die Welt.

Издание напомнило о словах Зеленского насчет возможности победы Украины только при постоянной поддержке Соединенных Штатов.

Теперь, когда конгресс США принял промежуточный бюджет без дополнительной помощи Киеву, а министру обороны Германии Борису Писториусу пришлось признать, что цель ЕС по поставке миллиона артиллерийских снарядов к марту следующего года не может быть достигнута, у международных наблюдателей появляются вопросы к Зеленскому о том, способна ли его страна продолжать наступление в новых условиях», — сообщает газета.

Также Зеленскому припомнили публичный политический конфликт с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, который доказывает, что власти Украины не имеют единой позиции, и дает сторонникам мирных переговоров на Западе импульс настаивать на своем дальше.

До этого политолог Владимир Скачко заявил, что глава Пентагона Ллойд Остин, как и его немецкий коллега Борис Писториус, приезжает на Украину, чтобы предотвратить грызню внутри руководства страны.

Ранее в США назвали чепухой доводы Зеленского об отмене выборов на Украине.