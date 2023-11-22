Блинкен высоко оценил договоренности Израиля и ХАМАС по заложникам

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен назвал значительным прогрессом договоренности между Израилем и ХАМАС насчет обмена заложниками и временным перемирием, упомянув важную роль США в этом обмене. Об этом Блинкен написал в социальных сетях.

«Сегодняшний результат — это результат неустанной дипломатии и неумолимых усилий всего правительства США. Хотя эта сделка знаменует собой значительный прогресс, мы не успокоимся до тех пор, пока ХАМАС продолжает удерживать заложников в Газе», — заявил Блинкен.

Госсекретарь заявил, что приветствует решение отпустить 50 заложников из сектора Газа, среди которых — два американских гражданина.

До этого в России поприветствовали соглашение Израиля и ХАМАС.

22 ноября израильское правительство одобрило сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Согласно соглашению, будет объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей взамен на 150 палестинских заключенных. Кроме того, к остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи будут допущены представители Красного Креста.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.