Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Блинкен высоко оценил договоренности Израиля и ХАМАС по заложникам

Блинкен назвал значительным прогрессом договоренности между Израилем и ХАМАС

close
100%
Khalil Hamra/AP

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен назвал значительным прогрессом договоренности между Израилем и ХАМАС насчет обмена заложниками и временным перемирием, упомянув важную роль США в этом обмене. Об этом Блинкен написал в социальных сетях.

«Сегодняшний результат — это результат неустанной дипломатии и неумолимых усилий всего правительства США. Хотя эта сделка знаменует собой значительный прогресс, мы не успокоимся до тех пор, пока ХАМАС продолжает удерживать заложников в Газе», — заявил Блинкен.

Госсекретарь заявил, что приветствует решение отпустить 50 заложников из сектора Газа, среди которых — два американских гражданина.

До этого в России поприветствовали соглашение Израиля и ХАМАС.

22 ноября израильское правительство одобрило сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Согласно соглашению, будет объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей взамен на 150 палестинских заключенных. Кроме того, к остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи будут допущены представители Красного Креста.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий