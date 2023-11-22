ВКС России получили партию новых истребителей Су-34

Воздушно-космические силы (ВКС) России получили партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34. Об этом сообщила пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в Telegram-канале.

Самолеты изготовили в Новосибирске на авиационном заводе им. В.П. Чкалова. Машины прошли комплекс наземных и летных испытаний, заключили в пресс-службе.

Фронтовые бомбардировщики Су-34 могут использовать авиационные средства поражения, которые позволяют повысить дальность и точность поражения различного вида целей.

Сейчас на предприятие приступили к выполнению программы на 2024 год, объемы которой значительно увеличат. Для этого создан нужный производственный задел.

«Завод загружен работой по сервисному обслуживанию и поддержанию летной годности авиационной техники, которая уже стоит на вооружении», — добавил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь.

До этого в России запатентовали новый сверхзвуковой многофункциональный самолет. Стало известно, что изобретение является многофункциональным двухместным малозаметным самолетом тактической авиации. Оно предназначено для обнаружения и поражения воздушных, наземных и надводных целей на сверх- и дозвуковых скоростях полета в широком диапазоне высот. Также оно может выступать как воздушный командный пункт управления при сетеориентированных действиях смешанных групп самолетов.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.