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ВСУ открыли огонь по боевикам «Азова»*

Марочко: ВСУ накрыли позиции боевиков «Азова» на Краснолиманском направлении

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Gleb Garanich/Reuters

Украинская артиллерия открыла огонь по позиции боевиков «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) в районе поселка Червоная Диброва в ЛНР. Об этом заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он рассказал, что позиции боевиков обстреливали в течение получаса с северо-западного направления. По его словам, причины инцидента неизвестны, однако ошибка наводчиков ВСУ или потеря управления маловероятны, потому что на позициях есть проводная связь с командованием и украинские военные находятся на этих позициях давно.

За несколько дней до этого на Краснолиманском направлении группировка российских войск «Центр» отразила атаку штурмовиков из «Азова». По данным Минобороны, российская авиация также поразила солдат и технику 117-й бригады теробороны, 67-й мехбригады ВСУ и 31-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины у Ямполовки и севернее Григоровки в ДНР.

Отмечается, что потери среди украинских солдат составили до 30 человек. Также ВСУ лишились бронемашины и двух автомобилей.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

*   организация запрещена в России
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